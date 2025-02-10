Рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК Азербайджана в связи с муниципальными выборами

БАКУ /Trend/ - Рассмотрены обращения, поступившие в Центральную избирательную комиссию Азербайджана в связи с проведенными 29 января муниципальными выборами.

На сегодняшнем заседании ЦИК выступающие проинформировали, из каких избирательных округов поступили обращения, сообщает Trend.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова отметила, что предполагаемые нарушения закона, информация о которых содержится в заявлениях, поступивших из различных участковых избирательных комиссий Джалилабадской городской окружной избирательной комиссии № 71, не нашли своего подтверждения. Соответствующее решение окружной избирательной комиссии оставлено в силе.

По словам члена ЦИК и экспертной группы Бахшеиша Аскерова, заявление кандидата в члены муниципалитета Лиман Лянкяран-Масаллинской окружной избирательной комиссии № 76 должно быть возвращено заявителю, поскольку установленный законом срок обжалования истек.

Член ЦИК и экспертной группы Тофик Гасанов отметил, что заявление, поступившее из избирательного участка № 61 муниципалитета Ашагы Гёйнюк Гах-Шекинской окружной избирательной комиссии № 113, должно быть возвращено представившему его лицу, поскольку установленный законом срок обжалования истек.

Член ЦИК и экспертной группы Илькин Шахбазов сообщил, что предполагаемые нарушения закона, указанные в обращении зарегистрированного кандидата от Имишлинского муниципалитета Имишлинского избирательного округа № 81, не нашли своего подтверждения, соответствующее решение окружной избирательной комиссии сохранено в силе.

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