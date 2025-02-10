В Нахчыване обнаружены боеприпасы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На "горячую линию" МЧС "112" поступила информация об обнаружении сотрудниками полиции боеприпасов в городе Нахчыван.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МВД Нахчыванской АР.

Было отмечено, что в связи с информацией на место происшествия немедленно были направлены пиротехники министерства по чрезвычайным ситуациям НАР.

После принятия соответствующих мер безопасности на месте происшествия при осмотре территории были обнаружены 76 30-мм снарядов АГС, 36 20-мм снарядов ПК, 9 30-мм артиллерийских снарядов 2А42, 9 76-мм артиллерийских снарядов, 1 обойма к автомату АК-74, основные элементы 10 снарядов для гранатомета, снаряд 110-мм пушки Д-40, 2 блока стабилизатора ракеты "Смерч".

Боеприпасы были изъяты с территории и вывезены для обезвреживания. Во время дополнительных поисков на месте происшествия и в непосредственной близости от него других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!