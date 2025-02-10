В Баку отмечен национальный праздник Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 февраля посольство Ирана в Азербайджане организовало официальный прием по случаю национального праздника страны - 46-й годовщины Исламской революции.

Как сообщает Trend, сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Ирана.

Временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан рассказал о пути развития своей страны за 46 лет после революции, подчеркнув, что за эти годы были достигнуты большие успехи в различных областях. Он напомнил, что Иран поддержал проведение в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - СОР29, а также избрание Азербайджана членом группы D8, назвав это наглядным примером дружбы, существующей между двумя странами.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев отметил, что сегодняшняя динамика развития двусторонних отношений стран в различных сферах вызывает удовлетворение. Наряду с этим, имеются хорошие перспективы для дальнейшего расширения сотрудничества во многих областях – экономической, транспортной, торговой, инвестиционной, энергетической, нефтегазовой, сельскохозяйственной, гуманитарной и других.

В мероприятии приняли участие официальные представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, послы иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане, представители общественности.

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