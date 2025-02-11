Введены ограничения на ввоз в Азербайджан продукции птицеводства из некоторых штатов США

БАКУ /Trend/ - Введено временное ограничение на импорт в Азербайджан продукции птицеводства из некоторых штатов США.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения животных, вспышки высокопатогенного птичьего гриппа зарегистрированы в штатах США Вирджиния, Джорджия, Аризона, Вашингтон, Нью-Йорк.

В целях охраны территории республики от указанного инфекционного заболевания, с учетом принципа зонирования на данных территориях, в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" Организации введено временное ограничение на ввоз живой птицы и птицеводческой продукции с предприятий, расположенных в радиусе 10 километров от хозяйства, где выявлено заболевание.

В то же время для принятия соответствующих мер было направлено обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики.

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