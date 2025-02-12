Украина выражает благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за гуманитарную помощь - посол

БАКУ /Trend/- Украина выражает благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за гуманитарную помощь.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, комментируя отправку второй партии гуманитарной помощи Украине, состоящей из электрооборудования.

"Украина выражает благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, министерству энергетики Азербайджана, министерству иностранных дел Азербайджана, за эту гуманитарную помощь, которая была крайне необходима для восстановления нашей энергетической системы", - сказал посол.

Гусев отметил, что Украина ценит эту помощь и никогда не забудет поддержку со стороны Азербайджана.

"Мы получаем огромную поддержку от азербайджанской стороны для восстановления Ирпеня, его больницы, школы. Сейчас мы работаем с нашими азербайджанскими партнерами и друзьями над новым проектом в Ирпене. Мы надеемся, что в этом году начнем его реализацию", - сказал он.

По словам посла, проект будет включать восстановление социальной инфраструктуры Ирпеня, включая художественную и спортивную школу для детей. Посол напомнил, что Ирпень является городом-побратимом Лачина, и мэр города посетил Азербайджан в прошлом году и выразил надежду на углубление межрегионального сотрудничества между некоторыми регионами Азербайджана и Украины.

Напомним, что в целях оказания гуманитарной помощи Украине, согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года, были выделены средства в размере 1 миллиона долларов США в манатном эквиваленте на закупку и отправку произведенного в Азербайджанской Республике электрооборудования.

Первая партия помощи была направлена 7 февраля.

Гуманитарный груз, отправленный в двух частях в рамках указанного распоряжения, включает более 52 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 17 трансформаторов.