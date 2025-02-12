В Сомали будет внедрен опыт ASAN xidmət

БАКУ/Trend/ - 12 февраля Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət.

Как сообщает Trend, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев предоставил гостю подробную информацию о центрах ASAN xidmət, созданных по инициативе Президента Ильхама Алиева, и проектах, реализуемых в направлении социальных инноваций.

Высокому гостю была представлена презентация модели ASAN xidmət. Говорилось о том, что в настоящее время интеллектуальный бренд Азербайджана экспортируется в более чем 20 стран мира.

Хасан Шейх Мохамуд подчеркнул, что ASAN xidmət, созданный по личной инициативе Президента Ильхама Алиева, произвел на него большое впечатление и играет важную роль в обеспечении доступа населения к государственным услугам. Он также сказал, что ASAN xidmət отличает высочайший уровень профессионализма и эффективности в сфере предоставления государственных услуг, здесь созданы хорошие возможности для того, чтобы ускорить рассмотрение обращений граждан. Президент Сомали выразил признательность Президенту Азербайджана за обновление механизма государственной службы в его стране на основе опыта Азербайджана и за оказанную в связи с этим поддержку.

Высокому гостю также была предоставлена подробная информация о деятельности Центра инкубации и акселерации INNOLAND, Мобильной службы ASAN и юридического лица публичного права ABAD.

Отметим, что сегодня с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Сомали.

«Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере оказания государственных услуг между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Офисом Президента Федеративной Республики Сомали» обменялись председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев и руководитель Аппарата Президента Сомали Абдихаким Мохамед Юсуф.