Что делать, если ребенок проглотил острый или режущий предмет - советы врача Минздрава Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Если ребенок проглотил острый или режущий предмет, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Как сообщает Trend, об этом сказал детский хирург НИИ педиатрии имени К.Я.Фараджевой министерства здравоохранения Умуд Мусаев во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

Ребенок может чувствовать себя хорошо, но это не значит, что опасности нет.

"Не позволяйте ребенку ложиться и не давайте ему еду и жидкости, пока его не осмотрит врач. Батарейки (особенно дисковые) также очень опасны. Попадая в кислую среду желудка, они начинают выделять вредные вещества, которые в конечном итоге вызывают химический ожог желудка. В этом случае ребенка следует немедленно отвезти к врачу. Проглоченные магниты также вызывают очень серьезные нарушения. Например, разрыв стенок желудочно-кишечного тракта, внутреннее кровотечение и др. В настоящее время для детей выпускаются специальные развивающие игры на магнитах. Мы не рекомендуем покупать эти игрушки маленьким детям", - отметил он.

У. Мусаев сказал, что проглатывание относительно крупных и тяжелых предметов (например, железных шариков, крупных железных монет и др) представляет серьезную угрозу здоровью и даже жизни ребенка.

"Если не вытащить эти предметы из детского организма, они могут разорвать стенку желудочно-кишечного тракта, вызвав внутреннее кровотечение, опасное для жизни ребенка. По этой причине, если в желудочно-кишечный тракт ребенка попал инородный предмет, обязательно нужно убедиться, что он вышел. Для этого необходимо контролировать каждое испражнение ребенка. Если ваш ребенок пользуется туалетом, посадите его на горшок на некоторое время. Поэтому, если ребенок проглотил острый, режущий, большой и тяжелый предмет, батарейку или магнит, ему следует немедленно обратиться за медицинской помощью", подчеркнул врач.

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