Кто он - новый председатель Госагентства Азербайджана по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком? - Досье

Фото: Государственное агентство по антимонопольному и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, распоряжением главы государства Эльнур Шамистан оглу Багиров назначен председателем Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджана.

Trend сообщает, что Багиров Эльнур Шамистан оглу родился в 1973 году в городе Баку. В 1991-1996 годах учился в Азербайджанском архитектурно-строительном университете по специальности "Экономика и управление строительством".

Трудовую деятельность начал в 1995 году в компании "Philip Morris" и до 2000 года занимал различные должности в сфере финансов и маркетинга. В 2001-2002 годах работал медиа-менеджером в компании "Coca-Cola" по Азербайджану, Грузии, Туркменистану.

В 2003-2021 годах работал в представительстве компании "Imperial Tobacco" в Азербайджанской Республике в качестве менеджера по маркетингу, а затем руководителя представительства. С 2021 года занимал должность начальника отдела по надзору за потребительским рынком в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 декабря 2022 года был назначен на должность заместителя начальника Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики.

Женат, двое детей.

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