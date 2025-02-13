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Председатель Милли Меджлиса обсудила с президентом Сомали межпарламентское сотрудничество

Общество Материалы 13 февраля 2025 17:14 (UTC +04:00)
Председатель Милли Меджлиса обсудила с президентом Сомали межпарламентское сотрудничество

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ/ Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова и находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд 13 февраля провели совместный рабочий обед.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе беседы были обсуждены перспективы развития азербайджано-сомалийских отношений, межпарламентское сотрудничество, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

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