Председатель Милли Меджлиса обсудила с президентом Сомали межпарламентское сотрудничество

БАКУ/ Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова и находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд 13 февраля провели совместный рабочий обед.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе беседы были обсуждены перспективы развития азербайджано-сомалийских отношений, межпарламентское сотрудничество, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

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