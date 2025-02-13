Завтра ЦИК Азербайджана подведет итоги муниципальных выборов

БАКУ /Trend/ - Завтра состоится заседание Центральной избирательной комиссии в связи с общими итогами муниципальных выборов.

Об этом Trend сообщили в ЦИК Азербайджана.

Отметим, что в соответствии со статьями 108.2, 239 Избирательного кодекса, ЦИК должна проверить и утвердить итоги выборов за период не позднее 20 дней, начиная со дня голосования. Касательно муниципальных выборов этот срок охватывает период до 18 февраля 2025 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!