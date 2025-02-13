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Завтра ЦИК Азербайджана подведет итоги муниципальных выборов

Общество Материалы 13 февраля 2025 19:03 (UTC +04:00)
Завтра ЦИК Азербайджана подведет итоги муниципальных выборов

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Завтра состоится заседание Центральной избирательной комиссии в связи с общими итогами муниципальных выборов.

Об этом Trend сообщили в ЦИК Азербайджана.

Отметим, что в соответствии со статьями 108.2, 239 Избирательного кодекса, ЦИК должна проверить и утвердить итоги выборов за период не позднее 20 дней, начиная со дня голосования. Касательно муниципальных выборов этот срок охватывает период до 18 февраля 2025 года.

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