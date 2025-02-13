Природе Азербайджана за годы оккупации нанесен ущерб на сумму более 13 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, 13 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях.

Trend сообщает, что во время суда помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли объявил об ущербе, нанесенном преступной организацией, участвовавшей в агрессивной войне, проводимой Арменией, оборонному арсеналу азербайджанской армии, экологии и природе Азербайджана, а также о количестве убитых гражданских лиц и военнослужащих, а также покушений на убийство.

Было отмечено, что с конца 1980-х годов до 20 сентября 2023 года, с уничтожением деревьев, кустарников и других зеленых насаждений на оккупированных территориях Азербайджана, загрязнением источников воды, водоемов и водохранилищ, а также разрушением земель сельскохозяйственного назначения, экологии и природе Азербайджанской Республики в общей сложности был причинен материальный ущерб на сумму более 13,4 миллиарда манатов.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Он также обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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