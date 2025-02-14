БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменяются некоторые штрафы для военнослужащих запаса.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в обсуждавшихся сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса поправках в Кодекс об административных проступках, законы "О мобилизационной готовности и мобилизации в Азербайджанской Республике" и "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно проекту, военнообязанные, переведенные в запас соответствующего органа Исполнительной власти, не будут оштрафованы за неявку в течение 7 дней после перевода в запас в соответствующий Исполнительный орган для постановки на воинский учет по месту жительства.

Кроме того, военнообязанные, зачисленные в резерв соответствующего органа Исполнительной власти, не будут оштрафованы за то, что не снялись с воинского учета по месту жительства и не встали на воинский учет по месту нахождения при смене места жительства военнослужащих и призывников на срок более 3 месяцев.

Отметим, что в законопроекте предлагаются изменения с целью более четкого и однозначного выражения норм, которые по существу носят уточняющий и адаптирующий характер.

Основной целью предлагаемых изменений в Кодекс об административных проступках и закон "О воинской обязанности и военной службе" является приведение этих изменений в соответствие с действующими статьями 2.0.5, 4.2 и 4.4 закона "О воинской обязанности и военной службе". Как известно из требований статей 2.0.5, 4.2 и 4.4 данного закона, воинский учет призывников и военнообязанных в стране осуществляется Государственной службой по мобилизации и призыву, за исключением военнообязанных, зачисленных в резерв соответствующего органа Исполнительной власти. Учитывая отмеченное, предлагается к статьям 606.2.1 и 606.2.2 Кодекса об административных проступках дополнить фразу "военнослужащие, зачисленные в резерв соответствующего органа Исполнительной власти", а к закону "О воинской обязанности и военной службе" - фразу "Соответствующий орган Исполнительной власти, в котором состоят на воинском учете призывники и военнообязанные. Кроме того, предлагается уточнить и заменить словосочетание "воинский учет", предусмотренное статьей 17.4 закона "О мобилизационной готовности и мобилизации в Азербайджанской Республике", словосочетанием "воинская регистрация". Статья 17.4 определяет именно призыв на военную службу военнообязанных при мобилизации органами воинского учета.

Кроме того, предлагается уточнить и заменить словосочетание "воинский учет", предусмотренное статьей 17.4 закона "О мобилизационной готовности и мобилизации в Азербайджанской Республике", словосочетанием "воинская регистрация". Статья 17.4 определяет именно призыв на военную службу военнообязанных при мобилизации органами воинского учета.

Воинский учет не осуществляется органами воинского учета. Согласно пунктам 1.1 и 1.2 «Правил ведения воинского учета призывников и военнообязанных», утвержденных постановлением Кабинета министров № 76 от 8 мая 2013 года, воинский учет призывников и военнообязанных направлен на соблюдение установленных правил воинского учета граждан, на предварительную подготовку кадров, необходимых для замены специалистов, призываемых в Вооруженные силы Азербайджана и другие вооруженные формирования, созданные в соответствии с законодательством страны, а также на содействие проведению мероприятий по защите и мобилизации, осуществляемых местными главными управлениями, управлениями, отделами и подразделениями Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

С этой целью воинский учет ведется государственными органами (включая консульства), местными исполнительными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, созданными в соответствии с законодательством Азербайджана или иностранного государства, их филиалами и представительствами, включая образовательные учреждения.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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