В Азербайджане расширяется сфера борьбы с коррупцией

БАКУ /Trend/ - В законодательство Азербайджана вводятся новые понятия - "коррупционный риск", "управление коррупционными рисками", "уполномоченное структурное подразделение (лицо)", а также расширяется понятие "коррупция".

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в предложенной поправке к закону "О противодействии коррупции", которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, коррупция будет охватывать незаконное запрашивание или получение должностными лицами материальных и иных благ, привилегий или льгот с использованием своего статуса, статуса представляемого органа (учреждения), должностных полномочий или возможностей, вытекающих из этих статусов и полномочий. Также коррупцией будет считаться принятие предложения или обещания, а также получение физическими и юридическими лицами указанных материальных и иных благ, привилегий или льгот, а также незаконное предложение, обещание или предоставление льгот должностным лицам.

Вероятность совершения коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для коррупции, будет считаться коррупционным риском.

Определение коррупционных рисков и соответствующих им целей, а также анализ, оценка и принятие мер по их предотвращению в целях снижения коррупционных рисков будут считаться управлением коррупционными рисками.

Структурное подразделение или должностное лицо, уполномоченное на прием и рассмотрение информации о правонарушениях, связанных с коррупцией, предоставление конфиденциальных консультаций по вопросам предотвращения конфликта интересов и коррупции, а также выполнение функций управления коррупционными рисками, будет считаться уполномоченным структурным подразделением (лицом).

Кроме того, в закон будет добавлена новая статья, касающаяся основ определения, анализа и оценки коррупционных рисков в органах (учреждениях).

Так, руководитель органа (учреждения) определит уполномоченное структурное подразделение (лицо) с целью управления коррупционными рисками. К процессу управления коррупционными рисками могут быть привлечены специалисты в областях, требующих специальных знаний.

В органе (учреждении) ежегодно с 15 января по 15 апреля будет проводиться выявление, анализ и оценка коррупционных рисков, охватывающих предыдущий год. По результатам обобщения поступивших обращений о правонарушениях, связанных с коррупцией, выявление, анализ и оценка рисков могут проводиться и в другие сроки по решению руководителя органа (учреждения) в структурном подразделении или подведомственном учреждении, в деятельность которого поступает больше жалоб.

При определении, анализе и оценке коррупционных рисков будут учитываться следующие данные:

- результаты опросов среди юридических и физических лиц;

- обращения по фактам правонарушений, связанных с коррупцией, и результаты расследований, проведенных на их основе;

- информация из СМИ, интернет-ресурсов и других достоверных источников;

- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органа (учреждения);

- ситуации, которые регулярно возникают в деятельности органа (учреждения) и создают условия для коррупции;

- количество, предмет и решения по административным спорам, рассматриваемым в рамках административного судопроизводства, касающимся деятельности органа (учреждения).

Информация о коррупционных рисках, целях, результатах их оценки и мерах, запланированных на текущий год, должна представляться в Комиссию ежегодно до 1 июня. Комиссия, основываясь на анализе этих данных, может направлять рекомендации по управлению коррупционными рисками и предложения по улучшению законодательства о борьбе с коррупцией.

Правила управления коррупционными рисками в деятельности органов (учреждений) будут определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом Исполнительной власти.

Также, вносятся дополнения и изменения в законодательство о предоставлении информации о правонарушениях, связанных с коррупцией.

Руководители органов (учреждений) обязаны разработать механизм внутреннего предоставления информации о правонарушениях, связанных с коррупцией, а также обеспечить ознакомление сотрудников и других лиц, выполняющих работы или оказывающих услуги (далее — сотрудники), с порядком обращения к уполномоченным субъектам, специализированным органам по борьбе с коррупцией, процедурой рассмотрения обращений и правами лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях.

Руководители органов (учреждений) с учетом структуры, численности сотрудников, направлений деятельности и объема работы соответствующего органа (учреждения) должны определить уполномоченное структурное подразделение (лицо) для приема и рассмотрения информации о правонарушениях, связанных с коррупцией.

Сотрудники органов (учреждений) имеют право сообщать информацию о правонарушениях, связанных с коррупцией, в уполномоченное структурное подразделение (лицо). Уполномоченное структурное подразделение (лицо) должно обладать необходимой независимостью для эффективного выполнения своих функций, исключая любое незаконное вмешательство в свою деятельность. Уполномоченное структурное подразделение (лицо) не должно принимать участие напрямую или косвенно в применении стимулирующих и дисциплинарных мер в отношении сотрудников, а также в управлении человеческими ресурсами и оценке (аттестации) сотрудников. Оно обязано действовать в рамках требований отчетности и беспристрастности перед руководителями органов (учреждений).

Кроме того, повышается государственная защита лица, предоставляющего информацию о правонарушениях, связанных с коррупцией.

Таким образом, сотруднику, сообщившему информацию о правонарушениях, связанных с коррупцией, не могут быть применены меры наказания, такие как дисциплинарное взыскание, расторжение трудового договора, увольнение, перевод на другую работу, незаконные удержания из заработной платы, препятствование карьерному росту или стимулированию, негативная характеристика и другие подобные меры, с целью мести за предоставленную информацию. Если лицо, сообщившее о коррупционных правонарушениях, утверждает, что в отношении него были применены меры мести, обязанность опровергнуть эти доказательства ложится на работодателя.

Руководитель органа (учреждения) обеспечит соблюдение требований статьи 11-2.2 данного закона внутри соответствующего органа (учреждения), а нарушение этих требований приведет к ответственности.

Лицо, утверждающее, что оно подверглось мерам, предусмотренным статьей 11-2.2 данного закона, может обратиться с заявлением о восстановлении нарушенных прав к соответствующему должностному лицу или в суд.

Также будет отменена статья 11-2.4 закона, которая требовала обоснования применяемых мер ответственности к сотруднику, сообщившему о коррупции.

Отметим, что помимо вышеупомянутого, в проекте предусмотрены также ряд технических и уточняющих изменений.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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