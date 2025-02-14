Началось очередное пленарное заседание весенней сессии парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 2025 года.
Как сообщает в пятницу Trend, в повестку заседания включены 15 нижеприведенных вопросов.
1. Доклад о деятельности органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципальных образований в 2024 году;
2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы Азербайджанской Республики "О мобилизационной готовности и мобилизации в Азербайджанской Республике" и "О воинской обязанности и военной службе";
3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О технической безопасности" и "О лицензиях и разрешениях";
4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики;
5. Законопроект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" (второе чтение);
6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об авиации" (второе чтение);
7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);
8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" и в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);
9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" (второе чтение);
10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);
11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О борьбе с коррупцией" (первое чтение);
12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" (первое чтение);
13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках и Закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение);
14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О служебном и гражданском оружии" (первое чтение);
15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете" (первое чтение).
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