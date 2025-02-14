На телеканалах Азербайджана планируется внедрение языка жестов - Исмет Саттаров

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с этого года ведется работа по внесению изменений в закон о применении сурдоперевода на каналах, финансируемых государством.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на брифинге для журналистов сказал председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров.

Он отметил, что решение будет принято после обсуждения этого закона в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

"В Азербайджане очень мало сурдоперевода. В будущем может быть внедрение сурдоперевода и на частных каналах", - подчеркнул И.Саттаров

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