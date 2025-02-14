Мультфильмов отечественного производства практически нет - Исмет Саттаров

БАКУ /Trend/ - Мультфильмов отечественного производства практически нет.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на брифинге для журналистов сказал председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров.

Он отметил, что местные мультфильмы не создаются.

"Мы хотим, чтобы был новый контент. Чтобы для наших детей создавались новые мультфильмы. Однако это не задача телевидений. Это работа продакшн-студий", - подчеркнул председатель.

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