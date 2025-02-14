В Аудиовизуальный совет Азербайджана в прошлом году поступило 124 обращения по поводу телепрограмм

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Аудиовизуальный совет Азербайджана поступило 124 обращения от граждан в связи с программами, транслируемыми на телевидении, на 85 из которых были даны развернутые ответы.

Как передает в пятницу Trend, об этом сегодня на брифинге для журналистов сказал председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров.

Он сообщил, что жалобы граждан были переданы соответствующим вещателям.

"По трем жалобам были приняты юридические меры и на каналы наложены санкции, а по пяти жалобам каналам были даны рекомендации", - добавил председатель.

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