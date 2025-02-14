Аудивизуальный совет Азербайджана не планирует вводить ограничения или запреты для телеканалов - председатель

БАКУ /Trend/ - Если закон Азербайджанской Республики "О медиа" не нарушен, Аудиовизуальный совет Азербайджана не планирует вводить ограничения или запреты для какого-либо телеканала.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на брифинге для журналистов сказал председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров.
Председатель отметил, что Аудиовизуальный совет также не может вмешиваться в трансляцию программ на телевидении, касающихся семейно-бытовых тем.
"Вмешательство является нарушением закона. Мы можем лишь дать рекомендации", - добавил он.
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