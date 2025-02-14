Аудивизуальный совет Азербайджана не планирует вводить ограничения или запреты для телеканалов - председатель

БАКУ /Trend/ - Если закон Азербайджанской Республики "О медиа" не нарушен, Аудиовизуальный совет Азербайджана не планирует вводить ограничения или запреты для какого-либо телеканала.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на брифинге для журналистов сказал председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров.

Председатель отметил, что Аудиовизуальный совет также не может вмешиваться в трансляцию программ на телевидении, касающихся семейно-бытовых тем.

"Вмешательство является нарушением закона. Мы можем лишь дать рекомендации", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!