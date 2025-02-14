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Аудивизуальный совет Азербайджана не планирует вводить ограничения или запреты для телеканалов - председатель

Общество Материалы 14 февраля 2025 12:34 (UTC +04:00)
Аудивизуальный совет Азербайджана не планирует вводить ограничения или запреты для телеканалов - председатель

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Если закон Азербайджанской Республики "О медиа" не нарушен, Аудиовизуальный совет Азербайджана не планирует вводить ограничения или запреты для какого-либо телеканала.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на брифинге для журналистов сказал председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров.

Председатель отметил, что Аудиовизуальный совет также не может вмешиваться в трансляцию программ на телевидении, касающихся семейно-бытовых тем.

"Вмешательство является нарушением закона. Мы можем лишь дать рекомендации", - добавил он.

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