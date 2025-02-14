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Импортированная из Китая и России икра выдавалась за произведенную в Азербайджане (ФОТО)

Общество Материалы 14 февраля 2025 20:44 (UTC +04:00)
Импортированная из Китая и России икра выдавалась за произведенную в Азербайджане (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Выявлена продажа импортированной из Китая и России икры под маркой "Azerbaijan Caviar".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками агентства, были выявлены грубые нарушения прав потребителей в 3 пунктах продажи рыбы, принадлежащих физическим лицам, работающим на "Зеленом рынке" − Самедзаде Амине Сабир гызы, Новрузову Илькину Фейруз оглу и Сулейманову Эльчину Ганимат оглу.

Так, стало известно, что импортированная из Китая и России икра общим весом 73 кг, расфасованная кустарным способом в 100-150-граммовые контейнеры, незаконно маркируется и продается под названием "Azerbaijan Caviar". В ходе проверки также были обнаружены 655 коробок и этикеток с надписью "Azerbaijan Caviar".

В отношении предпринимателей были приняты меры в рамках законодательства по факту введения в заблуждение покупателей, а соответствующая продукция была изъята из продажи.

Разбирательства по данному факту продолжаются.

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Импортированная из Китая и России икра выдавалась за произведенную в Азербайджане (ФОТО)
Импортированная из Китая и России икра выдавалась за произведенную в Азербайджане (ФОТО)
Импортированная из Китая и России икра выдавалась за произведенную в Азербайджане (ФОТО)
Импортированная из Китая и России икра выдавалась за произведенную в Азербайджане (ФОТО)
Импортированная из Китая и России икра выдавалась за произведенную в Азербайджане (ФОТО)
Импортированная из Китая и России икра выдавалась за произведенную в Азербайджане (ФОТО)
Импортированная из Китая и России икра выдавалась за произведенную в Азербайджане (ФОТО)
Импортированная из Китая и России икра выдавалась за произведенную в Азербайджане (ФОТО)
Импортированная из Китая и России икра выдавалась за произведенную в Азербайджане (ФОТО)
Импортированная из Китая и России икра выдавалась за произведенную в Азербайджане (ФОТО)
Импортированная из Китая и России икра выдавалась за произведенную в Азербайджане (ФОТО)
Импортированная из Китая и России икра выдавалась за произведенную в Азербайджане (ФОТО)
Импортированная из Китая и России икра выдавалась за произведенную в Азербайджане (ФОТО)
Импортированная из Китая и России икра выдавалась за произведенную в Азербайджане (ФОТО)
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