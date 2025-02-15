Сколько человек будет привлечено к программе самозанятости в Азербайджане в этом году?

БАКУ /Trend/ - В этом году Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует привлечь к программе самозанятости еще 9,2 тысячи лиц, ищущих работу.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что для участников программы, в первую очередь, будут организованы курсы, на которых они будут обучаться необходимым знаниям и навыкам организации малого бизнеса.

Лица, успешно завершившие курсы, обеспечиваются активами (товарами и материалами) по выбранным видам экономической деятельности, для них создаются малые хозяйства.

Всего за прошедший период в программу самозанятости было вовлечено свыше 95 тысяч лиц, ищущих работу.

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