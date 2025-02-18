При поддержке ВТБ (Азербайджан) в Баку открылась футбольная школа (ФОТО)

На базе Бакинского олимпийского стадиона открылась футбольная школа ФК «Динамо» – FCDM. В ней смогут заниматься дети от 4 до 13 лет под руководством профессиональных тренеров, в том числе специалистов московского клуба. Запуск школы в Баку состоялся при поддержке ВТБ (Азербайджан).

«Традиционно, ВТБ (Азербайджан) поддерживает спортивные мероприятия в республике. Мы убеждены, что спорт – это не только здоровье, но и важный инструмент для воспитания подрастающего поколения. Открытие футбольной школы FCDM в Баку – это возможность для азербайджанских детей приобщиться к миру профессионального футбола, развить свои навыки и, возможно, стать будущими звездами спорта. Это уникальный проект, который объединяет опыт российского футбола и азербайджанские спортивные традиции», – отметил член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

ВТБ (Азербайджан) активно поддерживает развитие спорта в республике. Банк является официальным спонсором Азербайджанской баскетбольной лиги, а также выступил партнером команды Baku Flames на международном хоккейном турнире Islamic Ice Hockey Tournament в 2024 году. В 2025 году ВТБ (Азербайджан) вновь поддержит Baku Flames на турнире, который пройдет в российском городе Казань. Открытие футбольной школы FCDM стало еще одним важным шагом в поддержке детского и юношеского спорта в стране.

Футбольная школа FCDM создана в партнерстве между Лачинским спортивным клубом и московским футбольным клубом «Динамо», который уже много лет поддерживает российский банк ВТБ. Это сотрудничество позволит использовать передовые методики тренировок, разработанные специалистами одного из старейших клубов России. Ученики школы смогут не только улучшить свои футбольные навыки, но и участвовать в турнирах, мастер-классах и других мероприятиях, организуемых при поддержке ФК «Динамо».