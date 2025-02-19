В Баку состоялся круглый стол азербайджано-турецкой медиа платформы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялся круглый стол азербайджано-турецкой медиа платформы.

Как сообщает в среду Trend, мероприятие было проведено при организационной поддержке Центра социальных исследований (ЦСИ), пресс-службы Управления коммуникаций Турции в Баку и Агентства развития медиа Азербайджанской Республики.

Тема круглого стола - "5 лет Меморандума о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой о стратегическом сотрудничестве в области медиа: Обзор совместной деятельности и будущие цели".

В мероприятии приняли участие председатель Совета Центра социальных исследований, депутат Милли Меджлиса Захид Орудж, заместитель председателя правления Центра социальных исследований Таира Аллахьярова, исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, председатель Совета прессы Рашад Меджид, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Азербайджанской Республике, профессор Бирол Акгюн, вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, депутат Вугар Рагимзаде, председатель ЗАО "«Азербайджанское телевидение и радиовещание" Ровшан Мамедов, генеральный директор Центра аналитики и информации REAL Мир Шахин Агаев, а также ряд руководителей СМИ.

Как сказал исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов, стратегическое сотрудничество Азербайджана и Турции в области медиа внесло значительный вклад в доведение истины до широкой аудитории.

Ахмед Исмаилов отметил, что благодаря сильной политической воле Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, братские отношения между двумя странами укрепились, и интенсивные связи, способствующие развитию региона, оказывают динамичное влияние на все сферы, включая медиа.

"В области медиа был подписан Меморандум о взаимопонимании "О стратегическом сотрудничестве в области медиа между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", который заложил прочную основу для развития сотрудничества в СМИ, обмена знаниями и опытом между медийными субъектами, расширения обмена информацией и успешной реализации совместных проектов между двумя братскими странами в течение пяти лет.

Это стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией не только обогатило информационное пространство двух стран, но и внесло неоценимый вклад в доведение до более широкой аудитории истин в регионе и в мире.

За эти пяти лет медиа-субъекты обеих стран реализовали ряд совместных проектов, были организованы тренинги для подготовки профессиональных кадров и расширено сотрудничество в области информационной безопасности. Все это демонстрирует, что после подписания Меморандума о взаимопонимании "О стратегическом сотрудничестве в области медиа между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой" в этой сфере продолжилось на более широком уровне, и обе стороны приобрели новый опыт", - подчеркнул он.

Ахмед Исмаилов выразил уверенность, что в ближайшие годы сотрудничество будет продолжать развиваться и обогащаться новыми проектами и инициативами.

"Будут расширяться возможности для сотрудничества в таких областях, как обмен знаниями и опытом, реализация совместных проектов и обеспечение информационной безопасности между медийными структурами двух стран.

В связи с этим важным событием хочу выразить благодарность всем, кто способствовал становлению и развитию нашего успешного сотрудничества, и уверен, что в ближайшие годы братские связи между медийными представителями Азербайджана и Турции станут еще крепче", - добавил он.

Председатель Совета прессы Рашад Меджид, в свою очередь, отметил, что необходимо быстро реагировать на дезинформацию западных СМИ против Азербайджана.

Он рассказал о важности сотрудничества представителей СМИ Азербайджана и Турции в борьбе с дезинформацией.

"Особенно хочу отметить роль Агентства развития медиа. В подобных случаях оно дает оперативные реакции", - добавил Р.Меджид.

А посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн заявил, что построенный в Кахраманмараше азербайджанский квартал — вечный символ азербайджано-турецкой дружбы.

"С того момента, как я начал свою деятельность в Баку две недели назад, я стал свидетелем того, насколько тесными являются отношения между Азербайджаном и Турцией.

Азербайджанский квартал, построенный в Кахраманмараше, является вечным символом нашей дружбы.

Азербайджан всегда поддерживал Турцию, и Турция всегда будет рядом с Азербайджаном. Мы братья, и всегда будем поддерживать друг друга. Мы также поддерживаем восстановительные и строительные работы в Карабахе и готовы сделать все, что в наших силах",- добавил дипломат.

Мероприятие продолжилось различными двусторонними обсуждениями.

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