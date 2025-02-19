Медиа-сотрудничество Азербайджана и Турции помогает доносить истины до широкой аудитории - Ахмед Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Стратегическое сотрудничество Азербайджана и Турции в области медиа внесло значительный вклад в доведение истины до широкой аудитории.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов во время выступления за круглом столом азербайджано-турецкой медиа платформы, проходящем в Баку.

Ахмед Исмаилов отметил, что благодаря сильной политической воле Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, братские отношения между двумя странами укрепились, и интенсивные связи, способствующие развитию региона, оказывают динамичное влияние на все сферы, включая медиа.

"В области медиа был подписан Меморандум о взаимопонимании "О стратегическом сотрудничестве в области медиа между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", который заложил прочную основу для развития сотрудничества в СМИ, обмена знаниями и опытом между медийными субъектами, расширения обмена информацией и успешной реализации совместных проектов между двумя братскими странами в течение пяти лет.

Это стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией не только обогатило информационное пространство двух стран, но и внесло неоценимый вклад в доведение до более широкой аудитории истин в регионе и в мире.

За эти пяти лет медиа-субъекты обеих стран реализовали ряд совместных проектов, были организованы тренинги для подготовки профессиональных кадров и расширено сотрудничество в области информационной безопасности. Все это демонстрирует, что после подписания Меморандума о взаимопонимании "О стратегическом сотрудничестве в области медиа между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой" в этой сфере продолжилось на более широком уровне, и обе стороны приобрели новый опыт", - подчеркнул он.

Ахмед Исмаилов выразил уверенность, что в ближайшие годы сотрудничество будет продолжать развиваться и обогащаться новыми проектами и инициативами.

"Будут расширяться возможности для сотрудничества в таких областях, как обмен знаниями и опытом, реализация совместных проектов и обеспечение информационной безопасности между медийными структурами двух стран.

В связи с этим важным событием хочу выразить благодарность всем, кто способствовал становлению и развитию нашего успешного сотрудничества, и уверен, что в ближайшие годы братские связи между медийными представителями Азербайджана и Турции станут еще крепче", - добавил он.

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