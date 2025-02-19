США и другие государства не должны определять судьбу палестинского народа - Мохаммед Бакир Галибаф

БАКУ /Trend/ - США и другие государства не должны определять судьбу палестинского народа.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил спикер Исламского консультативного совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф во время выступления на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи на тему "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии".

Он отметил, что все страны континента несут ответственность за донесение голоса палестинского народа.

"Народное сопротивление в регионе нанесло режиму стратегическое поражение, сражаясь с хорошо оснащенными военными. Режим не бездействовал после провала в Ливане и Газе. В регионе готовят новые заговоры. США и другие государства не должны определять судьбу палестинского народа. На это право есть только у самого палестинского народа",- добавил он.

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