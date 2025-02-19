Необходимо быстро реагировать на дезинформацию западных СМИ против Азербайджана - Рашад Меджид

БАКУ /Trend/ - Необходимо быстро реагировать на дезинформацию западных СМИ против Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend об этом заявил председатель Совета прессы Рашад Меджид во время выступления за круглом столом азербайджано-турецкой медиа платформы, проходящем в Баку.

Он рассказал о важности сотрудничества представителей СМИ Азербайджана и Турции в борьбе с дезинформацией.

"Особенно хочу отметить роль Агентства развития медиа. В подобных случаях оно дает оперативные реакции", - добавил Р.Меджид.

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