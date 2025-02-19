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Необходимо быстро реагировать на дезинформацию западных СМИ против Азербайджана - Рашад Меджид

Общество Материалы 19 февраля 2025 12:29 (UTC +04:00)
Необходимо быстро реагировать на дезинформацию западных СМИ против Азербайджана - Рашад Меджид

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Необходимо быстро реагировать на дезинформацию западных СМИ против Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend об этом заявил председатель Совета прессы Рашад Меджид во время выступления за круглом столом азербайджано-турецкой медиа платформы, проходящем в Баку.

Он рассказал о важности сотрудничества представителей СМИ Азербайджана и Турции в борьбе с дезинформацией.

"Особенно хочу отметить роль Агентства развития медиа. В подобных случаях оно дает оперативные реакции", - добавил Р.Меджид.

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