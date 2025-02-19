Необходимо донести голос Азии до всего мира - председатель Консультативного совета Королевства Бахрейн

БАКУ /Trend/ - Необходимо донести голос Азии до всего мира.

Как сообщает в среду Trend об этом заявил председатель Консультативного совета Королевства Бахрейн Али Салех Абдулла Аль-Салех, выступая на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, проходящей в Баку.

Он сказал, что Азия, в которой проживает 60 процентов населения мира, является колыбелью многих цивилизаций.

"В эпоху глобальных взаимосвязей региональные конфликты, энергетическая безопасность, колониализм и политика гегемонии становятся вызовами, которые выходят за пределы границ региональных государств и имеют серьезные последствия.

Как представители азиатских народов, мы должны донести голос всех заинтересованных сторон и людей этого континента",- добавил председатель.

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