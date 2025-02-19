Баку является важным центром в Кавказском регионе - Абдулкадир Эмин Онен

БАКУ /Trend/ - Баку является важным центром как для Азии, так и для Кавказа и Каспийского бассейна.

Как сообщает в среду Trend об этом заявил член Великого национального собрания Турции Абдулкадир Эмин Онен, выступая на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, проходящей в Баку.

Он отметил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.

"Обеспечение территориальной целостности Азербайджана имеет ключевое значение для региона. Продолжение мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией принесет пользу всему региону.

Освобождение азербайджанских территорий от почти 30-летней несправедливой оккупации и восстановление территориальной целостности - важный шаг для всего региона. Большой прогресс был достигнут в восстановительных работах на освобожденных территориях.

ПДостижение справедливого результата в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией укрепит стабильность и благосостояние не только двух стран, но и всего региона. Турция всегда была и будет рядом с Азербайджаном", - добавил он.

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