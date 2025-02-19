Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова ознакомилась с Ичеришехер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, находящаяся с официальным визитом в нашей стране, ознакомилась с Ичеришехер.

Как сообщили Trend в отделе прессы и связям с общественностью Милли Меджлиса, гостье была предоставлена подробная информация о Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер», включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также проводимых ремонтно-восстановительных работах по благоустройству.

Далее гостья ознакомилась с одним из шедевров средневековой восточной архитектуры – историко-архитектурным памятником мирового значения «Комплексом Дворца Ширваншахов».

Затем Наталья Кочанова посетила функционирующий в Баку торговый центр «Беларуский». Она ознакомилась с его деятельностью и побеседовала с сотрудниками.

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