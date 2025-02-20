Проведены учения с подразделениями морской пехоты ВМС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Проведены учения с подразделениями морской пехоты Военно-морских сил Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, после уточнения действий, которые предстояло выполнить в соответствии с планом, подразделения осуществили меры против засады условного противника.

При неблагоприятной погоде, в условиях лесистой и горной местности мобильные группы продвинулись в заданном направлении в соответствии с нормативом времени и преодолели засаду.

Были успешно выполнены задачи по оказанию первой медицинской помощи раненым и их эвакуации.

В ходе учений, проводимых в целях применения опыта, обретенного в ходе успешных боевых операций Азербайджанской Армии, а также для повышения выносливости и практических навыков личного состава, все задачи были выполнены с высоким профессионализмом, достигнуты все поставленные цели.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!