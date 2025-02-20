В Азербайджане обеспечено возвращение рядом субъектов предпринимательства сумм, полученных от экспорта

БАКУ /Trend/ - На основании поступившей из Государственного таможенного комитета информации о том, что некоторые субъекты предпринимательства, экспортирующие различные виды продукции в зарубежные страны, не возвращают Азербайджанской Республике денежные средства в соответствующей валюте, в органах прокуратуры возбуждаются уголовные дела и проводится предварительное расследование.

Об этом Trend сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

До настоящего времени в результате мер, осуществляемых прокуратурами Хазарского, Ясамальского и Хатаинского районов города Баку, обеспечено возвращение на уполномоченный банковский счет в нашей стране части денежных средств, полученных некоторыми субъектами предпринимательства от покупки и продажи сельскохозяйственной продукции, экспортированной в зарубежные страны, на сумму более 53,3 миллиона долларов США (более 90,6 миллиона манатов).

Органами прокуратуры продолжается выполнение необходимых процессуальных мероприятий по данной категории расследований.

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