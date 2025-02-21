Решение пробок в Баку с помощью микромобильности: большие изменения при малых ресурсах

БАКУ /Trend/ - Согласно прогнозам, к 2050 году две трети населения мира будет жить в городах. В таком случае становится еще более актуальным вопрос о том, как люди передвигаются в городской среде. Несмотря на то, что общественный транспорт способен обслуживать большое количество людей ежедневно, в городах, где отсутствуют альтернативы, жители часто используют личные автомобили, что приводит к пробкам, загрязнению окружающей среды и проблемам с парковкой.

Однако мировой опыт последних лет показывает, что крупные города сталкиваются с новыми вызовами, связанными с созданием городской среды, ориентированной на общественный транспорт и людей. Важно стимулировать использование общественного транспорта и альтернативных видов передвижения вместо личных автомобилей. Для этого необходимо развивать активную городскую мобильность, совершенствовать инфраструктуру общественного транспорта и пешеходных зон, а также создавать условия для велосипедистов и пользователей других альтернативных транспортных средств.

Учитывая все это, в Баку в рамках программы трансформации мобильности начали проводиться работы по созданию, развитию и продвижению инфраструктуры микромобильности.

С середины 2023 года Агентство наземного транспорта Азербайджана начало исследования по прокладке полос для микромобильных средств в Баку. В результате проведенных анализов был разработан "концептуальный план", согласно которому планируется сформировать сеть микромобильных полос протяженностью 100 км, охватывающую центральную часть города и прилегающие районы.

За прошедшее время программа мобильности, реализуемая в Баку с целью повышения микромобильности, повышения безопасности транспортной системы внутри города, увеличения использования экологически чистых транспортных средств и сокращения выбросов в атмосферу, уже дает положительные результаты. Эта инициатива обеспечила комфортные транспортные условия для жителей города, а также внесла вклад в защиту окружающей среды.

Микромобильность включает в себя использование быстрых и гибких транспортных средств на короткие дистанции в пределах города. В Баку самыми популярными средствами в этом направлении являются электросамокаты и велосипеды. Продление велосипедных дорожек по городу, увеличение числа услуг по аренде электросамокатов и создание современных парков способствовали увеличению привлекательности микромобильности. Эти транспортные средства помогли сократить заторы на дорогах и ускорить движение, особенно в густонаселенных и загруженных районах города.

Сейчас на первом и втором этапах программы организованы полосы для микромобильности протяженностью 35 км. Для обеспечения безопасности на регулируемых перекрестках и светофорах созданы 25 велосипедных секций. На "буферных зонах" установлено более 2000 барьеров безопасности для предотвращения въезда других транспортных средств на велосипедные дорожки. Работы продолжаются, и в следующих этапах планируется расширить сеть велосипедных дорожек.

В течение двух лет на территории страны Агентством были проведены большие инфраструктурные работы.

Так, в Баку на 31 улице и проспекте организована полоса микромобильности;

обеспечивается связность полос для безопасного и удобного использования населением микромобильных транспортных средств;

предусмотрено поэтапное продление полос до 100 километров;

устанавливаются специальные дорожные знаки, а также барьеры безопасности на буферных зонах между полосами.

впервые в Баку к светофорам добавляются секции для пользователей микромобильности;

организуются парковочные места для малых электрических транспортных средств и велосипедов.

В парках, пешеходных зонах (Национальный приморский парк, площадь перед станцией метро "28 Мая" и др.) создается инфраструктура для использования микромобильных средств.

Повышение безопасности движения также является ключевой целью программы. Развитие велосипедных дорожек и специальных полос для скутеров улучшает условия передвижения, снижая риск ДТП и обеспечивая безопасность пользователей. Применение более эффективных мер безопасности, таких как лучшее освещение и регулирование скорости, создает условия для безопасного использования этих транспортных средств. Права и обязанности пользователей микромобильности также регулируются соответствующими законами.

В прошлом году в Баку впервые была запущена система проката велосипедов Bikesharing. Одним из преимуществ системы является возможность сдачи велосипедов на ближайших парковочных местах, а не в пунктах проката. В настоящее время Агентство установило 70 пунктов проката, и количество таких парковок будет увеличено.

На данный момент в Баку сдаются в аренду 4760 единиц микромобильных средств. В период с сентября по декабрь операторы микромобильности зафиксировали 850 944 заказа, а общая дистанция, пройденная средствами, составила 2 244 302 километра.

Расширение сети микромобильности положительно влияет на мобильность граждан, экологическую среду и здоровье населения, снижая использование автомобилей и плотность населения в центре.

При разметке дорожек в большинстве случаев количество полос для автомобилей не уменьшалось. Примеры: Проспект Парламента, улица Микаила Мушфига, 28 Мая, улица Дилары Алиевой и другие.

Использование велосипедов и скутеров в Баку на душу населения выше международных показателей. Согласно международным данным, один велосипед используется 4-5 раз в день, в то время как в Баку этот показатель составляет 12 раз. Это свидетельствует о высоком спросе на микромобильные средства.

Расширение дорог не решает проблему плотности в центре города. Это возможно только через сокращение использования личных автомобилей, развитие общественного транспорта (метро, автобусы) и создание инфраструктуры для альтернативной мобильности, таких как микромобильность и пешие маршруты.

Полосы для микромобильности, организованные Агентством, называются Pop Up - это полосы, выделенные на обочине дороги в соответствии с установленными стандартами. Эта практика существует во многих городах, таких как Барселона, Брага, Нью-Йорк, Майами.

Увеличение использования микромобильности и экологически чистых транспортных средств в Баку привело к сокращению выбросов в атмосферу. С уменьшением количества автомобилей и использованием более экологически чистых транспортных средств в воздухе города становится меньше углекислого и других вредных газов. Растущее использование электрических и гибридных транспортных средств также привело к снижению уровня шума и загрязнения воздуха.

Развитие микромобильности и экологически чистых транспортных систем оказало положительное влияние не только на окружающую среду, но и на социальную и экономическую сферу. Электросамокаты и велосипеды, как более доступные транспортные средства, принесли жителям города легкость и гибкость в повседневных движениях. Однако использование этих транспортных средств также экономически выгодно, поскольку они потребляют меньше энергии и стоят дешевле, чем другие виды транспорта. Новые услуги микромобильности (аренда велосипедов, аренда скутеров и т. д.), создающие рабочие места в городе, также принесли экономическую выгоду.

Таким образом, реализация программы по развитию микромобильности и экологически чистых транспортных систем в Баку уже дала положительные результаты. Жители столицы все чаще используют велосипеды и электросамокаты, и это число продолжает расти. В рамках программы продолжится расширение и совершенствование систем микромобильности, что обеспечит более эффективное и ориентированное на человека транспортное движение внутри города.

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