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Рейсы в аэропорту Гейдар Алиев выполняются по расписанию несмотря на нестабильную погоду

Общество Материалы 21 февраля 2025 00:39 (UTC +04:00)
Рейсы в аэропорту Гейдар Алиев выполняются по расписанию несмотря на нестабильную погоду
Фото: Международный аэропорт Гейдар Алиев

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - В связи с нестабильной погодой, которая в настоящее время наблюдается в стране, рейсы в Международном аэропорту Гейдар Алиев выполняются согласно расписанию.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного выполнения полетов в аэропорту принимаются все необходимые меры. Взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки регулярно очищаются специальной техникой и обрабатываются противогололедными средствами.

Кроме того, для предотвращения обледенения воздушных судов проводится процедура «de-icing» (обработка против обледенения).

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