В прошлом году в Азербайджане жертвами хакерской атаки стали 134 госслужащих - начальник управления

БАКУ /Trend/ - В 2024 году 134 сотрудника 32 государственных учреждений стали жертвами хакерских атак.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, Турал Мамедов на проходящем сегодня в Баку V Саммите IT-руководителей государственных структур.

"В отчетном году мы зафиксировали 3798 взломанных учетных записей, относящихся к государственным электронным службам.

В проведенной нами киберсимуляции в 2024 году условными целями стали 32 206 государственных и военных служащих. В ходе испытаний на выбранные целевые группы были направлены киберсимуляционные фишинговые атаки.

Из 32 тысяч 206 человек 2134 стали условными жертвами, кликнув на фейковые ссылки. Кроме того, 1012 человек передали более подробную информацию о себе условному противнику.

Даже если мы принимаем меры для защиты, иногда наши данные могут быть использованы даже нашими друзьями и близкими в рамках рекламных кампаний и других целей. В этом примере 1 012 человек, ставших условными жертвами, передали данные о 654 близких людях противоположной стороне", - добавил он.

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