Искусственный интеллект предоставляет большие возможности в области кибербезопасности - Аллахверен Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Искусственный интеллект предоставляет большие возможности в области кибербезопасности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана генерал-майор Аллахверен Исмаилов на проходящем сегодня в Баку V Саммите IT-руководителей государственных структур.

"Искусственный интеллект предоставляет большие возможности в области кибербезопасности, однако он также создает новые риски в этой области. Использование искусственного интеллекта для обеспечения информационной безопасности привело к значительному прогрессу в таких областях, как аналитика данных, обнаружение аномалий и кибератак на ранней стадии. Однако существует также риск того, что искусственный интеллект будет использоваться в атаках, и это еще больше усложняет меры безопасности", — сказал генерал-майор Аллахверен Исмаилов.

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