Ходжалинская прокуратура ведет расследование в связи с минным инцидентом в районе

БАКУ /Trend/ - 21 февраля в селе Улубаба освобожденного от оккупации Ходжалинского района взорвалась мина.
Как сообщили Trend в пресс-службе Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики, житель Агдамского района Иманов Наги Новруз оглу, 1963 года рождения, подорвался на противопехотной мине на неразминированной территории.
В результате инцидента Наги Иманов получил ранение ноги.
По данному факту прокуратурой Ходжалинского района ведется расследование.
"Агентство по разминированию территорий, министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки, предупреждающие о минной опасности", - сказали в структуре.