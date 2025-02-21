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Ходжалинская прокуратура ведет расследование в связи с минным инцидентом в районе

Общество Материалы 21 февраля 2025 21:23 (UTC +04:00)
Ходжалинская прокуратура ведет расследование в связи с минным инцидентом в районе

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 21 февраля в селе Улубаба освобожденного от оккупации Ходжалинского района взорвалась мина.

Как сообщили Trend в пресс-службе Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики, житель Агдамского района Иманов Наги Новруз оглу, 1963 года рождения, подорвался на противопехотной мине на неразминированной территории.

В результате инцидента Наги Иманов получил ранение ноги.

По данному факту прокуратурой Ходжалинского района ведется расследование.

"Агентство по разминированию территорий, министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки, предупреждающие о минной опасности", - сказали в структуре.

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