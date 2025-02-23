Вузы Азербайджана об отмене занятий в связи со снегопадом

БАКУ /Trend/ – В ряде высших учебных заведений Азербайджана 24 февраля занятия будут переведены в онлайн-формат из-за снегопадов.

Trend направил запрос в университеты Баку для уточнения ситуации.

Как сообщила заведующая отделом по связям с общественностью Азербайджанского экономического университета (UNEC) Эльнара Омарова, занятия в этом вузе завтра пройдут онлайн.

Пресс-служба Азербайджанского технического университета также подтвердила, что 24 февраля все занятия будут проводиться в дистанционном формате. Аналогичное решение принято в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, а также в Турецко-азербайджанском университете.

Пресс-секретарь Азербайджанского государственного педагогического университета Талех Мирзаев отметил, что по решению руководства вуза учебный процесс и работа сотрудников 24 февраля будут организованы дистанционно через платформу Microsoft Teams.

В Азербайджанском университете языков проведение занятий в онлайн-формате не планируется, однако, по словам руководителя пресс-службы вуза Джавада Зейналлы, третий час второй смены будет перенесен на другое время.

В то же время пресс-секретарь Азербайджанского университета архитектуры и строительства (АЗМИУ) Ниджат Абдуллаев сообщил Trend, что принято решение о проведении занятий завтра в онлайн-формате.

Занятия в Сумгайытском государственном университете и Бакинском славянском университете также пройдут в онлайн-формате.