Новый этап в истории азербайджанского здравоохранения: проведена первая пересадка органов от трупного донора

БАКУ/Trend/ - В Координационный центр по донорству органов и трансплантации при Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики поступила информация о диагностировании смерти мозга у пациента, проходившего лечение в Клиническом медицинском центре, передает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав.

Специалисты центра оперативно организовали и координировали процесс донорства органов и трансплантации.

Семья пациента дала согласие на пересадку его органов, что стало важнейшим событием в истории азербайджанского здравоохранения в области трансплантации.

В Центральном таможенном госпитале была успешно проведена трансплантация печени пациентке Мензер Яшар гызы Шарифовой (12.10.2002 г.р.), страдающей циррозом печени вследствие вирусных гепатитов B и D. У нее не было возможности получить орган от живого донора. Операцию провела профессиональная команда врачей под руководством доктора медицинских наук Мирджалала Казыми.

Кроме того, пересадка роговицы двум пациентам была выполнена офтальмохирургом Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Джамилем Гасановым совместно с профессиональной командой. Один из реципиентов — житель Загаталы, второй — житель Физули.

Стоит отметить, что это первые операции по трансплантации органов от трупного донора не только в Азербайджане, но и во всем Кавказском регионе.

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики выражает глубокую благодарность семье донора за их гуманное решение, а также признательность медицинским специалистам, продемонстрировавшим высокий профессионализм. Министерство желает им дальнейших успехов в их благородной миссии.