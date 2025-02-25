"AzerGold" и Национальный музей ковра провели мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

При совместной организации ЗАО “AzerGold" и Азербайджанского национального музея ковра состоялось мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида. В мероприятии, организованном в Национальном музее ковра, приняли участие ЗАО “AzerGold” и его дочерние компании – ООО “Daşkəsən Dəmir Filiz” и ООО “AzerBlast”, а также руководство и коллектив музея.

Выступая на мемориальной церемонии, директор Национального музея ковра Амина Меликова отметила, что Ходжалинский геноцид вошел в историю человечества как одно из самых кровавых преступлений ХХ века, эта трагедия оставила глубокий след в памяти нашего народа. Директор напомнил, что агрессивное армянское государство проводит политику террора не только против азербайджанского народа, но и против нашего культурного наследия и истории, отметив, что армяне, проводящие оккупационную политику, наряду с нашими землями, пытаются завладеть и присвоить образцы национальной культуры, в том числе карабахские ковры, но все эти действия получают достойный ответ со стороны Азербайджанского государства и народа.

Выступивший на мероприятии председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов отметил, что Ходжалы, как и другие города и районы, освобожденные от оккупации силами нашей победоносной армии под руководством Президента Ильхама Алиева, возвращены своим истинным хозяевам, месть жертв трагедии решительно взята на поле боя, ходжалинские палачи сегодня отвечают перед справедливостью. Отметив, что начиная с прошлого года жители Ходжалы поэтапно возвращаются в родные места, Закир Ибрагимов подчеркнул, что таким образом годовщины Ходжалинского геноцида отмечаются нашим народом с оптимизмом.

На мероприятии также была особо отмечена работа, проделанная Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой по доведению до мирового сообщества фактов геноцида в Ходжалы, в рамках международной пропагандистско-агитационной кампании “Справедливость для Ходжалы”.

Было доведено до сведения, что в результате целенаправленной деятельности, осуществляемой нашим государством, мировым сообществом были приняты многочисленные резолюции и решения, осуждающие резню мирного населения в Ходжалы и расценивающие ее как преступный акт против человечности. После выступлений был показан художественно-документальный фильм, посвященный Ходжалинской трагедии.

Затем состоялся осмотр ковра “Крик матери”, сотканного жителями Ходжалы по эскизу заслуженного художника Айдына Раджабова.