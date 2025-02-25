В Ростове начал функционировать "Азербайджанский клуб" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Донском государственном техническом университете, функционирующем в городе Ростов-на-Дону Российской Федерации, создан "Азербайджанский клуб".

Об этом во вторник сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие активисты Ростовского регионального отделения Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) и азербайджанские студенты, обучающиеся в Донском государственном техническом университете.

Было отмечено, что клуб будет способствовать единству, солидарности как среди азербайджанских студентов, так и среди тех, кто хочет ближе познакомиться с азербайджанской культурой и традициями, способствовать развитию связей.

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