В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 февраля в 17:00 по бакинскому времени на всей территории Азербайджана минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend, в это время на улицах столицы было приостановлено движение транспортных средств. В городах и районах, селах и поселках, а также в дипломатических представительствах страны за рубежом были приспущены государственные флаги Азербайджана.

Тысячи жителей столицы Азербайджана, посетив 26 февраля возведенный в Хатаинском районе памятник жертвам трагедии, с уважением почтили память шехидов, возложили к монументу венки и гвоздики. В городах и районах республики, в органах центральной и местной исполнительной власти, ведомствах и организациях, мечетях, церквях, синагогах, а также в зарубежных странах прошли церемонии почтения памяти, акции, шествия, флешмобы, культурные мероприятия, посвященные жертвам Ходжалинского геноцида.

В местах временного расселения ходжалинцев организованы встречи со свидетелями геноцида и членами семей жертв трагедии. Память жертв Ходжалинского геноцида почтена в мечетях городов Шуша и Агдам, в городах Ходжалы, Ханкенди и в других освобожденных районах, где развевается величественный флаг Азербайджана.

Отметим, что сегодня 33-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

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