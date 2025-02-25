В Азербайджане утверждены Правила осуществления коммерческих авиаперевозок

БАКУ /Trend/ - Утверждены Правила осуществления коммерческих авиаперевозок, пассажирских авиаперевозок, а также авиаперевозок багажа, грузов и почтовых отправлений.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно документу, настоящие Правила содержат положения о перевозке воздушным транспортом пассажиров, а также багажа (в том числе ручной клади, а также грузовых и почтовых отправлений), перевозимого пассажиром на борту воздушного судна, за определенную плату на основании договора перевозки и коммерческих соглашений.

Настоящие Правила распространяются на внутренние и международные воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений на основе регулярных и нерегулярных (чартерных) рейсов.

В соответствии с международным договором о воздушном сообщении, в случае заключения коммерческих соглашений перевозчиками, зарегистрированными в Азербайджанской Республике, об этом должно быть сообщено Государственному агентству гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

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