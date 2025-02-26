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В Сиднее преподают азербайджанские национальные танцы

Общество Материалы 26 февраля 2025 21:51 (UTC +04:00)
В Сиднее преподают азербайджанские национальные танцы

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В городе Сидней начал функционировать при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой кружок по азербайджанским национальным танцам под названием "Land of Fire" (Страна Огней).

Об этом Trend сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что занятия в нем ведет заслуженная артистка, хореограф Севиндж Гусейнли.

Здесь будут преподавать азербайджанские национальные танцы местным и иностранным гражданам. В дальнейшем планируется создание профессиональной танцевальной группы.

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