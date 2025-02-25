В Азербайджане определены льготы, предоставляемые авиапассажирам в связи с изменением времени вылета

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, утверждены Правила осуществления коммерческих авиаперевозок, пассажирских авиаперевозок, а также авиаперевозок багажа, грузов и почтовых отправлений.

В документе определены льготы, которые будут предоставлены пассажирам в связи с изменением расписания рейсов, сообщает Trend.

Так, согласно решению, в случае изменений в пассажироперевозках в связи с изменением расписания рейсов (кроме условий непреодолимой силы (форс-мажора) перевозчик в период, в течение которого он не может осуществить перевозку пассажира по маршруту, указанному в билете, должен безвозмездно организовать для пассажиров следующие услуги:

- предоставление материнских и детских комнат пассажиру с ребенком до 7 лет;

- организация возможности совершения 2 телефонных звонков или отправки 2 электронных писем при задержке рейса более чем на 2 часа, а также предоставление прохладительных напитков;

- обеспечение горячим питанием при задержке рейса через каждые 6 часов в дневное время и через каждые 8 часов в ночное время;

- размещение в отеле при задержке рейса более чем на 8 часов;

- доставка транспортом из аэропорта в гостиницу и обратно без дополнительной оплаты в случаях, когда предоставляется проживание в гостинице;

- организация хранения багажа.

Перевозчик или сервисная организация могут оказывать пассажиру платные дополнительные услуги повышенной комфортности. Детей до 5 лет перевозят только в сопровождении взрослых. Перевозка детей в возрасте от 5 до 18 лет регламентируется правилами перевозчика.

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