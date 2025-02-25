В Хельсинки почтена память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В "Доме Азербайджана" в столице Финляндии, Хельсинки, состоялось памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида. С глубоким почтением была почтена память невинных людей, в том числе женщин и детей, погибших во время Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Председатель хельсинкского "Дома Азербайджана" Ульвия Джаббарова подчеркнула, что международный лозунг "Справедливость для Ходжалы" является призывом к справедливости как на национальном, так и на международном уровне.

В мероприятии приняли участие представители посольства Турции в Финляндии, а также наши соотечественники, проживающие в Финляндии. Участники подробно рассказали о Ходжалинской трагедии, поделились мнением о важности привлечения внимания международного сообщества к этому вопросу.

В выступлениях было уделено внимание героизму азербайджанской армии во время освобождения Ходжалы, поездке в Ходжалы Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, встречам с жителями.

Было отмечено, что в Ходжалы создаются всевозможные условия для комфортной жизни и деятельности людей, проводится важная работа по обеспечению безопасного проживания наших соотечественников, возвращающихся в отчие края, обеспечению их занятости, улучшению их благосостояния, охране и восстановлению окружающей среды.

Активный член действующей в Финляндии молодежной организации Азер-Тюрк и Хельсинкского "Дома Азербайджана" Мона Савашовар рассказала о своей статье про Ходжалы, опубликованной в 2021 году в Финляндии. Она подчеркнула важность статьи с точки зрения донесения до местной общественности реалий о Ходжалинском геноциде.

Отметим, что подобная работа, проводимая диаспорскими организациями и активистами, весьма важна с точки зрения доведения до международной общественности реалий Азербайджана, исторических фактов.

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