Каждый, кто причастен к преступлениям Ходжалинского геноцида, предстанет перед судом - Бахар Мурадова

БАКУ /Trend/ - Каждый, кто причастен к преступлениям Ходжалинского геноцида, предстанет перед судом.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня в интервью журналистам заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова во время посещения памятника "Крик матери" в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Она отметила, что одно дело — солдаты, погибшие в окопах за Родину, а другое — невинные соотечественники, подвергшиеся жестокому нападению в своем доме, на своей родине и убитые только за то, что они были азербайджанцами.

"Конечно, это оценивается совершенно с другой точки зрения, как преступление против человечности, как акт геноцида. Эти люди также являются шехидами, павшими за правое дело Азербайджана.

В то же время те, кто совершил это преступление, понесут ответственность. Ирония для армян заключается в том, что сегодня наряду с этими памятными церемониями в Азербайджане судят лиц, подстрекавших армянский фашизм и причастных к совершению этих преступлений", - добавила Б.Мурадова.

Отметим, что сегодня 33-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

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