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Руководство Минздрава Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

Общество Материалы 26 февраля 2025 12:54 (UTC +04:00)
Руководство Минздрава Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида, одного из самых кровавых преступлений против азербайджанского народа руководство министерства здравоохранения Азербайджана посетило памятник "Крик матери", воздвигнутый в Баку в память о жертвах трагедии, возложило цветы к памятнику и почтило память жертв геноцида.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Азербайджана.

"Азербайджанский народ никогда не забывает и не забудет Ходжалинский геноцид.

Доведение правды о Ходжалинском геноциде до мировой общественности всегда входит в число важных направлений деятельности Президента Ильхама Алиева. Исключительные заслуги в том, чтобы этот чудовищный геноцид был признан в мире, принадлежат также Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева неоднократно посещали освобожденный от оккупации городе Ходжалы, где ознакомились с ходом восстановительных работ, а также встретились с представителями общественности района. Так, 26 февраля прошлого года глава государства заложил в городе Ходжалы фундамент Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида. Помимо этого, 19 февраля текущего года Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Баллыджа Ходжалинского района, затем встретился с группой жителей, переселившихся в село.

Отметим, что армянские вооруженные формирования в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, напав на город Ходжалы, зверски истребили мирное население. С особой жестокостью были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек все еще остается неизвестной. В результате этого акта геноцида 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 132 ребенка - одного из родителей",- говорится в информации ведомства.

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Руководство Минздрава Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Руководство Минздрава Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Руководство Минздрава Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Руководство Минздрава Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
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