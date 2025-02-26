Руководство Минздрава Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида, одного из самых кровавых преступлений против азербайджанского народа руководство министерства здравоохранения Азербайджана посетило памятник "Крик матери", воздвигнутый в Баку в память о жертвах трагедии, возложило цветы к памятнику и почтило память жертв геноцида.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Азербайджана.

"Азербайджанский народ никогда не забывает и не забудет Ходжалинский геноцид.

Доведение правды о Ходжалинском геноциде до мировой общественности всегда входит в число важных направлений деятельности Президента Ильхама Алиева. Исключительные заслуги в том, чтобы этот чудовищный геноцид был признан в мире, принадлежат также Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева неоднократно посещали освобожденный от оккупации городе Ходжалы, где ознакомились с ходом восстановительных работ, а также встретились с представителями общественности района. Так, 26 февраля прошлого года глава государства заложил в городе Ходжалы фундамент Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида. Помимо этого, 19 февраля текущего года Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Баллыджа Ходжалинского района, затем встретился с группой жителей, переселившихся в село.

Отметим, что армянские вооруженные формирования в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, напав на город Ходжалы, зверски истребили мирное население. С особой жестокостью были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек все еще остается неизвестной. В результате этого акта геноцида 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 132 ребенка - одного из родителей",- говорится в информации ведомства.

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