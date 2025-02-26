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Руководство минэкономики Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

Общество Материалы 26 февраля 2025 16:14 (UTC +04:00)
Руководство минэкономики Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Фото: Министерство Экономики Азербайджанской Республики

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида руководство министерства экономики посетило памятник «Крик матери», воздвигнутый в память о жертвах трагедии.

Об этом Trend сообщили в минэкономики Азербайджана.

К памятнику были возложены цветы, почтена светлая память жертв геноцида.

Отмечено, что Ходжалинский геноцид - одно из самых страшных в истории преступлений против человечности. Несмотря на прошедшие десятилетия, эта чудовищная трагедия навсегда запечатлена в памяти каждого из нас. В результате антитеррористических мероприятий нашей доблестной армии под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева наш государственный суверенитет был полностью восстановлен, а Ходжалы очищен от сепаратистов. Сегодня в Ходжалы гордо развевается наш трехцветный флаг, возвращаются на свои земли бывшие вынужденные переселенцы, закладывается фундамент процветающего будущего и экономического прогресса. Все это является торжеством истины и справедливости.

Отметим, что сегодня 33-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

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Руководство минэкономики Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Руководство минэкономики Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Руководство минэкономики Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Руководство минэкономики Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Руководство минэкономики Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Руководство минэкономики Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
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