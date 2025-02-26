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В Ханкенди почтили память жертв Ходжалы (ФОТО)

Общество Материалы 26 февраля 2025 16:35 (UTC +04:00)
В Ханкенди почтили память жертв Ходжалы (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - При совместной организации Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах и Карабахского университета состоялось памятное мероприятие в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend, сначала был исполнен Государственный гимн Азербайджана. Затем минутой молчания была почтена память шехидов.

На мероприятии выжившие свидетели геноцида в Ходжалы и родные ходжалинских шехидов рассказали об ужасах той страшной ночи.

Эльмира Аллахвердиева, потерявшая в Ходжалинской трагедии 14 членов своей семьи, в том числе сына, брата, мужа рассказала об ужасах того дня. Ее слова потрясли всех присутствующих.

Другие выступившие на мероприятии также рассказали о тяжелых морально-психологических страданиях, которые пережил наш народ, о зверствах армян.

Сотрудник Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов рассказал о Ходжалинском геноциде как об одной из самых тяжких трагедий в истории человечества, о зверствах, совершенных армянами против мирного населения, а также проинформировал участников мероприятия о проводимой масштабной работе по доведению Ходжалинских реалий до всего мира.

С.Гахраманов подчеркнул, что 15 октября 2023 года Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в Ходжалы. А 26 февраля 2024 года на встрече с представителями общественности Ходжалы глава государства сказал: "Мы на поле боя отомстили за невинных жертв Ходжалы".

На мероприятии также были показаны видеоролики о Ходжалинском геноциде.

Отметим, что сегодня 33-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

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В Ханкенди почтили память жертв Ходжалы (ФОТО)
В Ханкенди почтили память жертв Ходжалы (ФОТО)
В Ханкенди почтили память жертв Ходжалы (ФОТО)
В Ханкенди почтили память жертв Ходжалы (ФОТО)
В Ханкенди почтили память жертв Ходжалы (ФОТО)
В Ханкенди почтили память жертв Ходжалы (ФОТО)
В Ханкенди почтили память жертв Ходжалы (ФОТО)
В Ханкенди почтили память жертв Ходжалы (ФОТО)
В Ханкенди почтили память жертв Ходжалы (ФОТО)
В Ханкенди почтили память жертв Ходжалы (ФОТО)
В Ханкенди почтили память жертв Ходжалы (ФОТО)
В Ханкенди почтили память жертв Ходжалы (ФОТО)
В Ханкенди почтили память жертв Ходжалы (ФОТО)
В Ханкенди почтили память жертв Ходжалы (ФОТО)
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