В Салониках прошло мероприятие в память о жертвах Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида в греческом городе Салоники состоялось памятное мероприятие "Справедливость для Ходжалы!", организованное Обществом греко-азербайджанской дружбы QALA.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в мероприятии приняли участие представители местной общественности и азербайджанской общины.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах Ходжалинского геноцида, а также об отважных сыновьях, отдавших жизнь за Родину.

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель общества QALA Рашид Мамедов подробно рассказал о Ходжалинской трагедии. Он отметил, что благодаря успешной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева, усилиям Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой Ходжалинский геноцид уже признан во многих странах мира. Р.Мамедов призвал наших соотечественников и общественные организации еще больше отстаивать справедливую позицию Азербайджана на международных и региональных мероприятиях, в социальных сетях.

В ходе мероприятия также было уделено внимание поездкам в Ходжалы Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, встречам с жителями. Было отмечено, что в Ходжалы сегодня создаются всеобъемлющие условия для комфортной жизни и деятельности людей, проводится важная работа по обеспечению безопасного проживания возвращающихся в родные края соотечественников, обеспечению их занятости, улучшению их благосостояния, охране и восстановлению окружающей среды.

В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоматериалы и фотовыставка, посвященные 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Отметим, что подобная работа, проводимая диаспорскими организациями и активистами, весьма важна с точки зрения доведения до международной общественности реалий Азербайджана, исторических фактов.

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