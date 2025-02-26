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Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

Общество Материалы 26 февраля 2025 17:13 (UTC +04:00)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Али Ахмедов, заместители председателя Зияфет Аскеров, Муса Гасымлы, Рафаэль Гусейнов, председатели комитетов парламента, депутаты, сотрудники Аппарата и Управления делами парламента посетили памятник "Крик матери" в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Об этом в среду Trend сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Было отмечено, что коллектив Милли Меджлиса с глубоким уважением почтил память жертв Ходжалинского геноцида, возложил перед памятником букеты цветов.

Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
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